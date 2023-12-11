Rodrik'ten "Çöl Saatleri- Namibya." sergisi...

Sara Rodrik, 20 yıllık kusursuz fotoğrafçılık kariyerini yansıtan sergisini beğeniye sundu. "Çöl Saatleri- Namibya." sergisi, çeşitli medeniyetlerin, farklı geleneklerin ve benzersiz yaşam tarzlarının bir araya geldiği Namibya'nın gizemli dünyasını gözler önüne seriyor. Sara Rodrik’in sergi açılışına serginin ve kitabın oluşumunda büyük emeği olan İzzet Keribar ve Lilette Toledo’nun yanı sıra Cem-Ümit Boyner, Ebru Kohen, Rosella Karabacak gibi dostları da katıldı. Çöl, dört bir yanı kumlarla çevrili ada. Yalnız kalmak isteyenlerin, gönüllü sürgünlerin, masal kahramanlarının sığınağı... Bir fotoğraf makinesinin vizöründe, bitkilerden hayvanlara kadar yaşayan tüm canlılar kardeş oluyor. Ne katlanılmaz sıcağı ne dondurucu soğuğu ne de adını bilmediğimiz canlıları bizim için bir tehdit değil. Tedirginlik, tarifsiz bir huzura bırakıyor yerini.