Ailece Petra'da tatil yaptılar

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Alara Koçibey; kız kardeşi Seben Koçibey, çocukları Renç Emre ve Paris ile birlikte tatile çıktı. Kız kardeşi ve çocuklarıyla bu büyülü şehri gezen Alara Hanım, tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Koçibey paylaşımına; "Petra'nın kırmızı çöl kayalıklarına oyulmuş güzellikleri, üç kez gezmeme rağmen beni her seferinde büyülemeye devam ediyor. Oraya varmak için kanyonun yarıklarından geçmek, her seferinde benzersiz bir deneyim sunuyor." notunu düştü.