Sabancı, sosyal hayatına geri döndü!

Yaz ayında Yunanistan'ın Leros adasında kendi kullandığı bot ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, uzun süren tedavi sonrası sosyal hayatına geri dönmeye başladı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğu ile kaza sonrası ortalarda pek görünmeyen ve geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı objektiflere yansıyan iş insanı, bu kez Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı Alanyaspor maçına geldi. Kendisine ait özel loca da arkadaşlarıyla maç izleyen Sabancı, keyifli halleriyle dikkat çekti. Kazada yüzüne aldığı ağır darbelerin izini hala taşıyan iş adamının, içeceğini pipet ile içmesi dikkatlerden kaçmadı. Maç boyunca yerinden kalkmadan maç izleyen ve 4-0'lık galibiyete oturduğu yerden sevinen Sabancı'nın, keyifli halleri objektiflere yansıdı. Ali Sabancı'nın ise loca da aile fertlerinden kimsenin olmaması dikkat çekti.

Eren GÜREL