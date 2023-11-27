Ünlü isimlerle Formula 1 heyecanı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de sezonun 23. yarışıyla sona erdi. Ailece Dubai'de tatil yapan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti yarışları izleme fırsatı yakaladı. 5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan heyecanlı yarışı takip eden Aslışah Alkoçlar Demirağ, yarışı izlemeye gelen dünyaca ünlü isimlerden İrina Shayk, Orlando Bloom, Jason ve Rosie Statham ve ünlü modal Naomi Campbell ile tanışma fırsatı yakaladı. Alkoçlar, ünlü isimlerler çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.