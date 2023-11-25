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Sabancı'dan romantik kutlama!

Genç iş insanı Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü kutladı.

Giriş: 25 Kasım 2023 Cumartesi
Sabancı'dan romantik kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hakan Sabancı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hande Erçel'in yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Genç iş insanı, 30 yaşına giren sevgilisi Hande Erçel ile romantik fotoğraf karelerini paylaştı. Birlikte sık sık seyahat eden çiftin doğum günü pozları takipçilerinden tam not aldı. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Hakan Sabancı Hande Erçel

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