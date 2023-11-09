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Aslan'dan, ‘Zamansız İhtişam’ defilesi...

Modacı Mert Aslan, Sonbahar/Kış 2024 “Zamansız İhtişam” koleksiyonunu, özel bir defile ile tanıttı.

Giriş: 09 Kasım 2023 Perşembe
Aslan'dan, ‘Zamansız İhtişam’ defilesi...

adL Night Zoom x Mert Aslan, Sonbahar/Kış 2024 “Zamansız İhtişam” koleksiyonunu, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen özel bir defile ile tanıttı. Mert Aslan'ın hazırladığı adL Night Zoom x Mert Aslan Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonunda zamansız, romantik ve güçlü kavramların ihtişamla birleşimi öne çıkıyor. Altın ve kristal ışıltılarla ihtişam dozunun arttığı koleksiyonda boncuk ve payet işlemeli parçalarla ‘Pret a Couture’ dokunuşu kendini hissettiriyor. Mert Aslan ilhamını 60’lı yılların zarafetinden ve 70’li yılların ışıltısından aldığı Studio 54 stillerini sonsuz bir ihtişamla birleştirerek ahenk içinde ‘Zamansız İhtişam’ koleksiyonunda sunuyor. "Zamansız İhtişam" daveti Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde gerçekleşti. Özel konuklar davette keyifli anlara şahitlik etti. Defilenin hemen ardından koleksiyona dair detaylı bilgi de alan davetliler, koleksiyona tam not verdiler.

Eren GÜREL

Zamansız İhtişam Mert Aslan adL

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