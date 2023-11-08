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Londra'da 'WTM Turizm Fuarı'...

Turizm ve sağlık sektörünün tanınmış isimleri Londra'da düzenlenen WTM Turizm Fuarı'nda bir araya geldi.

Giriş: 08 Kasım 2023 Çarşamba
Londra'da 'WTM Turizm Fuarı'...

Türkiye'nin ana turizm pazarları arasında yer alan İngiltere'de düzenlenen en önemli turizm ve tanıtım organizasyonu olarak kabul edilen WTM Turizm Fuarı, Londra'da Excel London Fuar alanında başladı. Turizm sektörünün yakından takip ettiği fuarın açılış gününde TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Başkan Yadımcısı Hediye Güral Gür, Genel Sekreter İsmail Taşdemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Topaloğlu'nun yanı sıra Prof Dr. Zehra Neşe Kavak'da turizm profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya geldiler. Fuarın ilk gününde ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş gibi önemli isimlerde yer aldı.

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