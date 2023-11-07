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Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 45. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.

Giriş: 07 Kasım 2023 Salı
Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Türkiye’de kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3–18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Make-A-Wish® Türkiye, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu için sahadaydı. Çocuklar için adım atan genç iş insanı Allan Hakko'ya kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu'da eşlik etti. Yüzyılın Koşusu olarak nitelendirilen etkinlikte yer alan ve merhum annesi Carole Hakko'nun izinden giden Allan Bey, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

45. İstanbul Maratonu Bir Dilek Tut Derneği allan hakko

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