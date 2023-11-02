Millilerle sağlık yolculuğu...

Türkiye’de çeyrek asırdır sağlık hizmeti sunan Academic Hospital, kazandığı 12 uluslararası kupa ile Türkiye’nin uluslararası alanda en başarılı takımı unvanına sahip VakıfBank Spor Kulübü ile resmî sağlık sponsorluğunu yeniledi. Academic Hospital’da düzenlenen törende atılan imzalarla VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapıları dâhil tüm sporcularının sağlığı, 2023-2024 sezonunda da Academic Hospital’a emanet edildi. Sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi kapsamında Academic Hospital’da düzenlenen imza töreninde; Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak,VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, takım oyuncularından aynı zamanda Millî Takım oyuncusu da olan Zehra Güneş, İdil Naz Başcan ve Karmen Aksoy’un yanı sıra çok sayıda davetli de hazır bulundu. Sağlık anlaşmasının imzaları Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kavak ve VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından atıldı. Toplantıda konuşan Academic Group/Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Academic Hospital olarak, sağlıklı yarınlar için spora ve sporculara desteği misyon ediniyoruz. Resmî sağlık sponsorluğunu 2019-2020 sezonundan bu yana aralıksız üstlenmekten gurur duyduğumuz VakıfBank Spor Kulübü ile Cumhuriyetimizin 100. yılında sözleşmemizi yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon da VakıfBank Spor Kulübü’nün altyapıları dâhil tüm sporcularının sağlığı Academic Hospital güvencesi altında olmaya devam edecek. Yenilenen sponsorluğumuz kapsamında; sporcuların sezon boyunca tüm sağlık kontrollerinde, tüm tanı ve tedavilerinde yanlarında olacağız” dedi.

Onur AYDIN