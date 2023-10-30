'Tatlı' doğum günü!

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam 40. yaşını kutladı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in organize ettiği partiye ünlü isimler akın etti. Özel gecede Tatlıtuğ çiftini genç iş insanı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan da yalnız bırakmadı. Araçlarıyla mekana gelen Özilhanlar hediyelerini alarak partiye geçti. Önder Öztarhan'da partiye gelen isimlerdendi. Öztarhan, dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yaşını kutlayıp tebrik etti. Gece boyu eğlenen Tatlıtuğ çiftinin birbirine olan aşk dolu bakışları ise herkesi hayran bıraktı.