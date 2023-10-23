Koç'tan 100 öğrenciye destek!

İş insanı Caroline Koç kurucusu olduğu Haremlique Istanbul ile birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Haremlique Istanbul, Cumhuriyetimizin 100. yılında “Senden Öğrendiklerimiz Yüzyıllara Sığmaz” sloganıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda hayata geçirilen “Haremlique Istanbul 100. Yıl Burs Fonu”, bağışçılarının destekleriyle ülkemizin gençlerine eğitimlerinde destek olarak, TEV bünyesindeki 100 öğrenciye burs sağlanacak. Sosyal medya hesabından projeyi duyuran Koç, takipçilerinden de büyük destek topladı.