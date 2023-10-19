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Savaşa hayır!

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı

Giriş: 19 Ekim 2023 Perşembe
Savaşa hayır!

Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler başta olmak üzere birçok noktada protestolar düzenleniyor. İstanbul'da da bu duruma tepkiler yağıyor. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de sosyal medya aracılığıyla savaşa tepki gösteriyor. Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla yaşanan savaşa sessiz kalmayan ünlü isimlerin en büyük dileği bir an önce bu savaşın son bulması... Aralarında Sanem Tezman, Evelize Kosif ve Alara Koçibey'in de yer aldığı isimler, sosyal medyalarından savaşa olan tepkilerini dile getirdi.

israil gazze

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