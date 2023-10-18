Rekor başarıya tebrik yağıyor...

Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp Lena Balta’nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için ‘Hatay’a nefes ol‘ sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Şahika Ercümen su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı. Yayladağı’ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek. Ercümen'e iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de destek verdi. Başta yakın arkadaşı Ayşegül Dinçkök olmak üzere Elif, Ayşe Boyner ve daha birçok dostu Ercümen'in bu başarısını kutladı.