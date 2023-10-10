Sonbaharın tarz şıkları...

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte gardıroptaki kışlıklar yerini aldı. Cemiyet hayatının ünlü simalarından Oya Eczacıbaşı, Suzan Sabancı Dinçer, Melisa Tapan ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler davetlerdeki yerlerini şık kombinleriyle aldılar. Mevsime uygun giyinen hanımlar, ceket, pantolon, etek ve elbiselerle moda severleri etkilemeyi başardılar. Bu senenin modasını kıyafetlerinde kullanan sosyetenin ünlü hanımları, sonbahar şıklığını gözler önüne serdi. Şıklıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken hanımlar tarzlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.