Dostuna veda etti

Sanat tutkunu Elif Dürüst, geçtiğimiz gün hayata veda eden dostu, çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe'ye veda etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe, önceki gün Nişantaşı’ndaki evinde vefat etti. Akakçe'nin sanat eserlerine hayran olan Elif Dürüst, arkadaşına sosyal medya hesabından veda etti. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Elif Hanım, paylaşımıyla takipçilerinden çok sayıda başsağlığı aldı. Sanatçı Akakçe'nin naaşı çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.