Genç Sabancı'nın özel misafiri...

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer ile iş insanı Haluk Dinçer'in 27 yaşındaki oğulları Haluk Akay Dinçer Contemporaray İstanbul'da özel misafirini ağırladı. Kız arkadaşı İndia Grimstad'ı ailesisiyle taşıtıran Haluk Akay, Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporaray İstanbul'un 18. ediyosnunu Grimstad ile birlikte gezerek sanat eserleri hakkında sohbet etti. Haluk Akay'ın gizemli misafiri İndia Grimstad'ın Suzan Hanımla olan samimiyeti ise dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıklarını duyuran Suzan Sabancı Dinçer ile iş insanı Haluk Dinçer çiftinin 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları daha var.

Hakan YAĞCI