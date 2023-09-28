'Evrende Bir İz' sergisi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları 'Evrende Bir İz' sergisinde buluştu. Sergide, insanın evrende bıraktığı izin ne kadar kalıcı ve anlamlı olabileceği inceleniyor. Doğanın ilham verici güzellikleriyle evrenin sınırsız derinliği arasında bir köprü kuran sergide, bağımsız sanatçılar Ayşegül Karakaş, Berkin Günsay, Dilşad Akçayöz, Ece Haskan, Ekin Yüksel, Funda Alkan, Gül İclal Öner Yıldız, Güneş Acur, Hadiye Kalkavan, Hale Feriha Hendekçigil, İrem Yılmaz, Lütfiye Kösten, Merve Kaya Okursoy, Murat Berköz ve Tuba Merdeşe'nin tuval, heykel ve video yerleştirme eserleri görülebilecek. Loft Art, bu sergi ile bir kez daha sanatın evrensel dilini, yerel ölçekte değerli bir amaç uğruna kullanarak, sanat, doğa ve insanın evrende bıraktığı izi etkileyici bir şekilde izleyicilere sunuyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art’ın Sanat Direktörlüğü’nü Ayşe Jaber üstleniyor.

Eren GÜREL