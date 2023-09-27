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28 yıllık evlilik sona eriyor...

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, iş insanı eşi Haluk Dinçer'den boşanma kararı aldı.

Giriş: 27 Eylül 2023 Çarşamba
28 yıllık evlilik sona eriyor...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, iş insanı Haluk Dinçer'le boşanma kararı aldı. Mahkemeye anlaşmalı olarak başvuran çift 28 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Haluk Dinçer'in, boşanmanın ardından ise Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı görevini sürdüreceği öğrenildi. Suzan Sabancı Dinçer boşanacağı iddiasına, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" yanıtını verdi. 28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.

Suzan Sabancı Dinçer Haluk Dinçer akbank

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