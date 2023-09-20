Suna’nın Kızları New York’ta...

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından düzenlenen “Generation Equality: Midpoint Moment” başlıklı panelin konuşmacıları arasında yer alan Suna’nın Kızları kurucusu İpek Kıraç, kız çocukların öğrenmeye kesintisiz devam etmelerini destekleyen güvenli alanlar oluşturmak konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İpek Kıraç konuşmasında, Suna’nın Kızları tarafından kurulan Çocuk Yaşam Merkezleri’ne ve Yaz Enstitüsü Programı’na dair katılımcıları bilgilendirdi. Suna’nın Kızları’nın benimsediği kız çocuk odaklı tasarım yaklaşımı ile özellikle 12-18 yaş aralığındaki kız çocukların özgün ihtiyaçlarını belirleyerek deprem bölgesindeki tüm çocukların fiziksel ve duygusal iyi olma hallerini destekleyecek programları geliştirmeyi hedeflediklerini belirten İpek Kıraç, bölgede faaliyette olan iki Çocuk Yaşam Merkezi’nin yanı sıra Ekim ayı sonuna kadar üç Çocuk Yaşam Merkezi’nin daha faaliyete geçmesini hedeflediklerini belirtti.