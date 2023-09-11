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Cumhuriyet’in 100. yılına özel kutlama!

Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 100. yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın İstanbul’da verdiği Cumhuriyetin 100. Yılı Konseri ile kutladı.

Giriş: 11 Eylül 2023 Pazartesi
Cumhuriyet’in 100. yılına özel kutlama!

Sabancı Topluluğu, Cumhuriyet’in 100. yılını, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) İstanbul’da verdiği Cumhuriyetin 100. Yılı Konseri ile kutladı. Sabancı Vakfı'nın kuruluşundan itibaren ana destekçisi olduğu, Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserde, yaşları 16-22 arasında değişen 73 genç sanatçı, Topluluk çalışanlarına özel bir konser verdi. Sabancı Topluluğu tarafından 2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen konsere, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Topluluğu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Batı müziğinin en güzel örneklerinin Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından dinleyicilere sunulduğu konser, hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söylenen “Gençlik Marşı” ile son buldu.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Cumhuriyetin 100. Yılı Sabancı Topluluğu

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