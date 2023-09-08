Büyükhanlı'ya acı veda...

Geçtiğimiz gün evinde hayatını kaybeden Bennu Gerede'nin eski eşi ve Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine iş sanat ve spor dünyasından, Ahmet Nur Çebi, Cem Hakko, Önder Öztarhan, Volkan Büyükhanlı, Zafer Yıldırım gibi birçok isim katıldı. Cem Büyükhanlı'nın ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyuran eski eşi Bennu Gerede törene katılmazken Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya ve annesi Canan Gerede Büyükhanlı Ailesine taziyelerini iletti. Cenazeden sonra merhum Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ve anne Nilüfer Sülüner taziyeleri kabul ettiler. Cem Büyükhanlı'nın cenazesi kılınan öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Onur AYDIN