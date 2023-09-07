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30. yıla özel kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, Kenan Doğulu’nun sahne aldığı 30. yıl partisinde bir araya geldi.

Giriş: 07 Eylül 2023 Perşembe
30. yıla özel kutlama...

Renaissance Polat Istanbul Hotel 30. yılına özel havuz başında misafirlerine muhteşem bir davet düzenledi. Müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu’nun sahne aldığı gecede; misafirler keyifli bir müzik ziyafeti yaşadı. Doğulu’nun özel dans ve müzik şovları ise geceye ayrıca renk kattı. İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Songül Sel ve Turizm Grup Başkanı Anıl Boydaş Tınaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş dünyasının, cemiyet hayatının ve turizm sektörünün seçkin simaları katıldı. Executive Chef’i Arif Madakbaş ve ekibinin Türk ve dünya mutfağından hazırladığı sunumlar konuklara özel bir lezzet şöleni yaşattı.

Onur AYDIN

Kenan Doğulu Renaissance Polat Istanbul Hotel

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