Sabancı: 'İkisi de çok iyi'

Öğle saatlerinde Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret eden Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Çiğdem Simavi, çıkışta soruları yanıtladılar. Doktorlardan bilgi alan Dinçer ve Simavi sohbet ederek hastaneden çıktılar. Suzan Sabancı Dinçer gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, 'Çok şükür ikisi de çok iyiler, sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.' açıklamasını yaptı. Yunanistan'da deniz kazası geçiren, zodyak botla kayalıklara çarptıktan sonra önce Bodrum'a, ardından da tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir.

Onur AYDIN