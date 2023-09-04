Şampiyonluğu kutladılar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı iki kez geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde tarih yazarak ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri nefes nefese izledikleri maçları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takıma ekrandan karşısında destek veren Caroline Koç, Ümit Boyner, Sanem Tezman, Derin Mermerci ve Leyla Alaton gibi isimler mutlu ve gururlu anlarını herkes gibi paylaşarak kutlama yaptılar.