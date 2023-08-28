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Hastaneye ziyaretler sürüyor...

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya hastane ziyaretleri sürüyor.

Giriş: 28 Ağustos 2023 Pazartesi
Hastaneye ziyaretler sürüyor...

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. 24 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'da yaşadıkları deniz kazasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir" denildi. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları da dostlarını hastanede yalnız bırakmadı. Özcan Sabancı sabahın erken saatlerinde hastaneye geldi. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Emine Kamışlı ve Berna Tokar gibi isimler hastanede Sabancı çiftini ziyaret ettiler.

Onur AYDIN

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