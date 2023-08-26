Sabancılar'a ziyaret...

Önceki gün yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğulları Şevket Emrecan ve Kaan Ali ile birlikte bindikleri zodyak botla kayalıklara çarparak yaralanmışlardı. Bodrum'dan İstanbul'a yaralı olarak getirilen Sabancı çifti dün ameliyata alınmıştı. Haberi alan iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı, Hacı Sabancı, Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Füsun-Faruk Eczacıbaşı'da Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti. Kazadan bottan atlayarak yara almadan kurtulan Sabancı çiftinin oğulları Şevket Emrecan ve Kaan Ali ise anne ve babalarından gelecek güzel haberleri hastaneden ayrılmadan bekledi. Sabancı çiftinin son sağlık durumlarının ise iyiye gitmekte olduğu Esas Holding'den yapılan açıkla ile duyuruldu.

Hakan YAĞCI