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Çeşme'de nikah tazelediler...

İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi Sinan Kuran evliliklerinin 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde dostlarıyla birlikte nikah tazelediler.

Giriş: 24 Ağustos 2023 Perşembe
Çeşme'de nikah tazelediler...

İyi ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran ve eşi KRN Mimarlık kurucusu Sinan Kuran evliliklerinin 15’ i resmi 20.yılında; kızları Talya ve Kayra Kuran şahitliğinde nikah tazelediler ve birbirlerine bir ömür için tekrar evet dediler. Çeşme Fly_inn beach'te gerçekleşen gecede Kuran ailesini; Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Özlem-Murat Güsar, Jaklin Şerif Güner gibi yakın dostları yalnız bırakmadı. Elif Kart production tarafından organize edilen gecede, mutlu birlikteliklerinin 20. Yılını kutlayan Kuran çifti ve yakın dostları, Yol Project ‘in olağanüstü performansı ve DJ Doruk Dölen’in muhteşem müzikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans etti.

Füsun Kuran Sinan Kuran evlilik nikah

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