Davetlerin şık kadınları...

Tarzları ve kombinleriyle dikkat çeken cemiyet hayatının ünlü simaları yaz aylarında tercih ettikleri elbiseleriyle yine çok konuşuldular. Yakın dostlarının mutlu günlerine aylar öncesinden hazırlanan ünlü isimler farklı şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Renkli seçimleriyle dikkat çeken ünlü isimlerden; Suzan Sabancı Dinçer, Berrin Zorlu, Derin Mermerci ve Arzu Sabancı tercihleriyle takipçilerinden tam not aldılar. Bir düğün töreninde siyah tercih eden Yasemin Özilhan dantel detaylı iki parça kıyafetle farkını ortaya koymuştu.