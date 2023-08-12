Elhadefler'in Farah'ı...

Vakko Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Palatchi geçtiğimiz aylarda anne ve baba olmanın heyecanını yaşadılar. Kızlarına Farah ismini koyan Elhadef çifti sosyal medya hesaplarından minik Farah'ın fotoğraflarını paylaştılar. Karnı burnunda pozuyla hamile olduğunu duyuran Gabriela Palatchi sevincini takipçileriyle paylaşmıştı. Mutlu haberi yaptığı paylaşımla duyuran Gabriela Palatchi; "Miniğimizle yakında tanışmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştüğü paylaşımıyla dostları ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı. Vakko'nun veliahtlarından Ediz Elhadef 2 yıl aşk yaşadığı Gabriela Palatchi ile 2016 yılında İspanya'da nikah masasına oturmuştu.