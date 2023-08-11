Aşıkların Amerika turu...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Amerika'da tatil yapıyor. Birlikte sık sık tatile çıkan Sabancı ve Erçel çiftinin yeni durakları New York oldu. Birlikte şehri gezerek yemek yiyen aşık çiftten Hakan Sabancı, sosyal medya hesabından sevgili Hande Erçel'in fotoğrfını paylaştı. Sabancı'nın paylaşı mı takipçileri tarafından beğenilirken 'Acaba ufukta evlilik mi var?' sorularını da beraberinde getirdi. Sabancı yapılan yorumlar karşısında sessizliğini korumayı tercih etti.