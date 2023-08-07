Genç iş insanı Can Hakko ve Deniz Hakko, evliliklerinin 1. yılını kutladılar. Geçtiğimiz ay bebeklerini kucaklarına alan genç çift, oğulları Leo Cem ile anne ve baba olmanın heyecanını yaşadılar. Mutlu evliliklerinde 1. yılı dolduran romantik çiftten Deniz Hanım, yıldönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Deniz Hakko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına; "1. yaşın kutlu olsun Canino, seninle hayatı seviyorum" notunu düştü. Deniz Aktaş'ın paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.