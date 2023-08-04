Bodrum'da şık davet...

Jumbo Türkiye’nin Bodrum’daki yeni mağazasında, sosyal fayda amaçlı projeler üreten ve özellikle kadın liderleri desteklemek amacıyla Ayşegül Tuncer tarafından kurulan ALALUXA platformu ev sahipliğinde gerçekleşen brunch etkinliğinde, Marine Koleksiyonu’ndan çarpıcı parçalarla hazırlanan masa etrafında buluşan konuklar, keyifli bir gün geçirdi. Davete Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül, Berrin Zorlu gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı. Denizde yaşamı kolaylaştırırken estetikten ödün vermeyen, her yemeği şölene dönüştüren koleksiyonu, misafirlerden tam not aldı.