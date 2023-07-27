İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve Yasemin Özilhan sosyal medya hesaplarından minik dostlarını paylaştılar. Yoğun iş hayatına ara vererek Bodrum'da ailesiyle tatil yapan Oya Eczacıbaşı, minik köpek yavrularını sosyal medya hesabından 'Bebekler geldi' notuyla paylaştı. Ailesiyle birlikte Kaplankaya'daki yazlık evlerinde olan Yasemin Özilhan da evlerine gelen köpek yavrusuyla eğlendi. Hayvan dostu Özilhan, minik dostuyla poz vermeyi ihmal etmedi.