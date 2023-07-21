Sürdürülebilir modaya destek oldu

Stiliyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran isimlerinden Derin Mermerci, bir arkadaşının nişan töreni için giyindiği parçaları paylaşarak sürdürülebilir modaya destek verdiğini açıkladı. Önceki gün yakın bir arkadaşının nişan törenine 20 yıl önce satın aldığı parçaları giyinerek katılan Mermerci, "Hep diyorum sürdürülebilir moda en mühimi..." dedi. Satın aldığı kıyafeti bir kere giyip gardırobuna kaldırmak istemeyen Derin Hanım, eski parçaları günümüze uyarlıyarak sürdürülebilir moda anlayışını benimsediğini gösterdi. Özel günler için tek sefer giyilen kıyafetlere yatırım yapmak istemeyen sosyetik güzelin paylaşımı takipçileri tarafından takdir topladı.