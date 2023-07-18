Garih Ailesi'nde çifte mutluluk...

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih'in mutluluğu, oğulları Tal ve Niv Garih'den gelen müjdeli haberle ikiye katlandı. Geçtiğimiz yaz Tal Garih'le dünya evine giren Ceylan Garih'in dört aylık hamile olduğu öğrenildi. Dalia Garih'in büyük oğlu Niv Garih'in eşi Romina Hakko Garih'in de üçüncü çocuğuna aynı dönemde hamile kalması Garih Ailesi'ne çifte mutluluk yaşattı. Ceylan Garih ile Romina Garih'in dört aylık hamile olması aile de büyük sevinç uyandırdı. Dalia Garih, torunlarını kucağına alacağı aralık ayını iple çekiyor.

Aybala YILDIZ