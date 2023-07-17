Güncel

Sanatseverler Bodrum'da buluştu

İş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri Bodrum'da düzenlenen 'Asendan' sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 17 Temmuz 2023 Pazartesi
Sanatseverler Bodrum'da buluştu

MAJİ Art Gallery, Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel'de ünlü isimlerinde katıldığı keyifli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Han Keser, Nilay Yıldız ve Yüksel Başaran Yıldız’ın eserlerinden oluşan “Asendan” isimli sergi önceki gün sanatseverlerle buluştu. 12 eserin sergilendiği sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Ahmet Aksoy eserlerin tümünü satın aldı. Cemiyet, sanat ve iş dünyasından sergiye katılanlar arasında; Devrim Erbil, Çiğdem, Gizem Sabancı, Maria Kılıçlıoğlu-Yahşi Baraz vardı. Asedan; Bilgelik tanrıçası Athena, zeytin ağacını barışı ve medeniyeti simgelediği için insanlara armağan eder. Mitolojide zeytin ağacından Poseidon bile, tüm kazanma isteğine rağmen, o kadar etkilenmiştir ki, zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. İsa'nın çarmıha gerildiği haç da zeytin ağacından yapılmıştır. Bu kadar eski ve bolluk, bereket kaynağı olarak kabul edilen zeytin sadece bir besin kaynağı değil, aynı zamanda da şifa kaynağıdır. Nuh'un saldığı güvercin gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile döner. İşte bu nedenle zeytin dalı veya zeytin yaprağı da barışın simgesi olarak görülür.


Asendan sergi BODRUM sanat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Özer Öztarhan, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Acıya ortak oldular

Yasemin Özilhan, Derin Mermerci, Murat Aslan, Moris Kohen ve Ender Mermerci iş insanı Özer Öztarhan'a veda etti.
Tatil Garihler'in deniz keyfi...

Niv Garih, eşi Romina Garih ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da denizin keyfini çıkardı.
Magazin Hattı Kos’ta kutlama

Başarım Sensin Derneği Başkanları Şule Argüder’in doğum gününü kutlamak için Kos’a çıkartma yaparak Argüder'e duygulu anlar yaşattılar.
Güncel Sanatseverler Bodrum'da buluştu

İş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri Bodrum'da düzenlenen 'Asendan' sergisinde bir araya geldi.
Magazin Hattı Zuhair Murad'ın özel konuğu

Ege Özyeğin Usta Paris Moda Haftasında dünyaca ünlü tasarımcıların defilesi ve şovlarını yıldız isimlerle birlikte izledi.
Jet Set Jane Birkin yaşamını yitirdi...

Söylediği 'Je t'aime... moi non plus' şarkısı ile tanınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güncel Yemek şıklığı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, akşam yemeği için giyindiği elbisesiyle göz doldurdu.
Güncel Ailece İspanya turu...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte İspanya'da tatil yapıyor.
Güncel Deniz, kum, güneş...

Maya Bitargil, kızıyla birlikte çıktığı Bodrum tatilinde denizde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Bodrum'da mis kokulu davet

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'daki davette bir araya geldiler.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.