Sanatseverler Bodrum'da buluştu

MAJİ Art Gallery, Titanic Luxury Collection Bodrum Hotel'de ünlü isimlerinde katıldığı keyifli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Han Keser, Nilay Yıldız ve Yüksel Başaran Yıldız’ın eserlerinden oluşan “Asendan” isimli sergi önceki gün sanatseverlerle buluştu. 12 eserin sergilendiği sergi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Ahmet Aksoy eserlerin tümünü satın aldı. Cemiyet, sanat ve iş dünyasından sergiye katılanlar arasında; Devrim Erbil, Çiğdem, Gizem Sabancı, Maria Kılıçlıoğlu-Yahşi Baraz vardı. Asedan; Bilgelik tanrıçası Athena, zeytin ağacını barışı ve medeniyeti simgelediği için insanlara armağan eder. Mitolojide zeytin ağacından Poseidon bile, tüm kazanma isteğine rağmen, o kadar etkilenmiştir ki, zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. İsa'nın çarmıha gerildiği haç da zeytin ağacından yapılmıştır. Bu kadar eski ve bolluk, bereket kaynağı olarak kabul edilen zeytin sadece bir besin kaynağı değil, aynı zamanda da şifa kaynağıdır. Nuh'un saldığı güvercin gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile döner. İşte bu nedenle zeytin dalı veya zeytin yaprağı da barışın simgesi olarak görülür.