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Yeni projesi için iş başında

İş insanı Alara Koçibey, yeni projesi için Bolu'ya giderek alanda keşif yaptı.

Giriş: 08 Temmuz 2023 Cumartesi
Yeni projesi için iş başında

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, yeni projesi için yoğun iş hayatına geri döndü. Bolu da bir dağ evi tasarlayacak olan Koçibey, bir gününü bölgede geçirdi. Evin yapılacağı alanı gezen Alara Hanım, projesi için uzun keşifler yaptı. Yeni projesi için heyecanlı olduğunu belirten Alara Koçibey, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "Sıfırdan başladığımız bir proje oluşu başka bir heyecan. Birkaç aya muhteşem bir ev olacak burda" yorumunu yaptı.

Alara Koçibey Bolu proje

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