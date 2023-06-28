Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye evde ve tatil bölgelerinde vakit geçiriyor. Yazın gelmesiyle soluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında alan cemiyet hayatının ünlü simaları bayramı aileleriyle ve dostlarıyla keyifli anlar geçirerek yaşıyor. Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu birlikte bayramı kutlarken, Antalya'da tatil yapan Hediye Güral Gür'de günbatımı manzarası ile herkesin bayramını kutladı. Turizmci iş insanı Mete Vardar'da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bayram coşkusu yaşattı. Ailece bayramı Marmaris'te geçiren İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ile eşi Emel Ayaydın ve çocukları çifte kutlama yaptı. Aynı zamanda doğum günü de kutlayan Ayaydın Ailesi herkese mutlu ve sağlıklı bir bayram diledi. Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise,bayramda tüm aile fertleriyle, bir arada olacağını belirterek; 'Bayramlar bizlerin en kıymetli ve en kutsal değerleridir. Bayram geleneğine sahip çıkmanın, yaşatmanın çok önemli olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Bayramlar bizim ailemizde hâlâ bir araya geldiğimiz, çocukluğumuzda nasılsa bugün de heyecanla kutladığımız günler olmaya devam ediyor. İstiklal Madalyası sahibi Çanakkale gazisi olan dedem Halil Uzuner’in babaannemle evlendikten sonra Kısıklı’da satın aldığı beyaz köşkün bahçesinde, babam biz beş çocuğuna beş ev yaptırmış. Şimdi biz beş kardeş ve çocuklarımız bu evlerde hâlen hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bayramlarda da ailemiz, annemin evinde toplanıyor. Günümüzde birçok insanın tatil fırsatı olarak gördüğü Kurban Bayramı’nda biz İstanbul’da olacağız ve yine tüm aile fertleriyle, annemin evinde toplanacağız. Kurbanımızı kestikten sonra geleneksel hale getirdiğimiz bademli pilavımızı pişireceğiz. Birbirimize sarılacağız, büyüklerimizin bayramını kutlayacak, küçüklerimize ve gençlerimize bu güzel geleneği yaşatmaları için örnek olacağız. Lütfen bayramların değerini bilelim ve sahip çıkalım. Mutluluğumuzu paylaşarak çoğaltalım, toplum olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirelim. Bayramlar sadece tatil yaptığımız değil; sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, yaşlılarımızı ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz günler olsun. Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu bir bayram temennisiyle milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.' mesajını verdi.