Sabancı 'Milano'da eğlendi

Genç iş insnaı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı tatil için İtalya'yı tercih etti. Yoğun iş hayatına kısa bir ara veren Sabancı soluğu konserde aldı. Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay grubunu dinlemeye giden Pınar Hanım şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Konseri sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Sabancı duygularını 'Her zaman yeri ayrı Bundan yıllar önce hayatımda büyük değişikliklerin beni beklediği bir dönemde Boston'da gitmiştim konserlerine. Tüm o kafa karşıklığımın, belirsizliğin ortasında her şey güzel olacak hissi kaplamıştı bir anda içimi. Çünkü müziğin gücü tam da bu işte... Karanlığın ortasında yeşeren ufacık bir umut. Dün Milano'da yine harika bir akşam yaşattılar. Çok seviyorum çok' açıklamasıyla ifade etti.