Kendisi gibi oyuncu olan Mila Kunis ile 8 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ashton Kutcher'ın Wyatt ve Dimitri adında iki çocuğu bulunuyor. Zaman zaman yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen çiftten Ashton Kutcher, kendisi gibi oyuncu eşi Mila Kunis'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi Mila Kunis'i gökkuşağının önünde fotoğraflayan Ashton Kutcher, gönderisine "Yaşayan en şanslı adamım" notunu düşerek aşkını ifade etti. Öte yandan Ashton Kutcher ve Mila Kunis, daha önce evlerinde tuvalet kapıları da dahil hiç bir kapıyı kapatmadıklarını söylemişti. Bunu aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıkları için yaptıklarını söyleyen ikiliden Mila Kunis, "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur. Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulunmuştu.