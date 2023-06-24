Hakko'ya tatlı uyarı...

Merve Oflaz'la ilişkisi bittikten sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir ilişkiye başlayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, şu sıralar çok mutlu. Aşk dedikoduları çıktıktan kısa bir süre sonra Selin Yağcıoğlu ile birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayan Hakko, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin fotoğrafının altına 'İyi ki' yorumunu yazdı. Ancak Hakko, -ki bağlacını ayrı yazmadığı için Yağcıoğlu'ndan tatlı bir uyarı aldı. Ünlü fenomen Hakko'ya ''Canımın içi -ki ayrı yazılır ama yine de sen bilirsin'' diyerek dil bilgisi kurallarına uymadığı için Hakko'yu şaka yollu eleştirdi.

Aybala YILDIZ