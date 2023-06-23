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Başkonsolosa veda ettiler...

Başarılı iş insanı Hediye Güral Gür, görev süresi biten İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman için düzenlenen veda resepsiyonuna katıldı.

Giriş: 23 Haziran 2023 Cuma
Başkonsolosa veda ettiler...

Turizm elçisi başarılı iş insanı Hediye Güral Gür, görev süresi biten İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman için düzenlenen veda resepsiyonuna katıldı. İspanya Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona Hediye Hanım, oğlu Bora Gür ile birlikte gitti. Dostuna etkinlikte veda etme fırsatı yakalayan Hediye Güral Gür, 'Değerli dostum İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman 5 yıllık görev süresinin ardından İstanbul'a veda ediyor. Burada yaptığı hizmetler, kurduğu eşsiz ilişkiler ile unutulmaz konsoloslar arasında çoktan yerini aldı bile bence. Onuruna verilen veda resepsiyonunda dostlarla bir arada' yorumunda bulundu.

İspanya İstanbul Başkosolosu Alvaro de La Riva Guzman Hediye Güral Gür

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