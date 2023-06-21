Sualtı arkeolojisi ve deniz kültürü alanında farkındalık yaratmayı, araştırmaları desteklemeyi ve koruma çabalarını teşvik etmeyi amaçlayan TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Vakfın onursal üyesi Mustafa V. Koç’un anısını yaşatmak üzere gerçekleştirilen Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu'na ev sahipliği yapan Vakıf, bu alanda dünyanın önde gelen bilim insanlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını TINA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Aydemir, TINA Vakfı Kurucu Üyesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç ve TINA Vakfı Sempozyum Bilim Komitesi Başkanı Emekli Amiral Metin Ataç gerçekleştirdi. Sözlerine “Sempozyum sayesinde sevgili Mustafa’yı, Mustafa yapan değerleri hatırlarken, sizlerin huzurunda kendisini bir kez daha anıyoruz” diyerek başlayan Caroline N. Koç, “Sevgili Mustafa yelken sporu, dalgıçlık ve sualtı fotoğrafçılığı ile yakından ilgiliydi. Sualtının büyülü dünyası onu hep denize yakın tuttu. TINA Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı kurucu ve onur üyesiydi. Türkiye’nin bu alandaki konumunun pekiştirilmesine ve sualtındaki kültürel zenginliklerin araştırılmasına yönelik çalışmaların geliştirilmesine çok inanıyordu. Sahip olduğu bu tutkuya beni ve kızlarımızı da dahil etti. Kızlarım ve ben, onun sayesinde dalmayı öğrendik. Bilime, özellikle sualtı arkeolojisine destek vermek ve yapılan her çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu görmek, Mustafa ve bizleri daha fazlası için motive etti” ifadelerini kullandı.