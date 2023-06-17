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Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

Giriş: 17 Haziran 2023 Cumartesi
Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Alsim-Alarko ile Makyol firmaları, Koreli SK firmasıyla oluşturduğu konsorsiyum anlaşması çerçevesinde Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan 30 kilometre uzaklıktaki Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) projesini hayata geçiriyor. Projenin yapımını üstlenen firmalardan Alarko Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, çevre yolunun açılış duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. Alaton, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Bugün, 16 Haziran 2023 Cuma günü, 66 km uzunluğundaki yüksek hızlı otoyol "Büyük Almatı Çevre Yolu" (BAKAD) üzerinde trafiğe açılıyor. Tasarım, tedarik ve inşaat, Alarko-Makyol-SK ecoplant taahhüt konsorsiyumu tarafından 50 ay olarak belirlenen anahtar teslimi taahhüt sözleşmeleri kapsamında 32 ayda başarıyla tamamlandı." notunu düşerek paylaştı.

leyla alaton Alarko Holding

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