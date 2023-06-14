Tarihi buluşma...

Cemiyetin ünlü isimleri, Yedikule Hisarı’nda bir araya gelerek tarih dolu bir gece geçirdi. Olive Yapı ve Real Group ev sahipliğinde BAB İstanbul projesi için Yedikule Hisarı’nda gerçekleştirilen gecede, tarihçi ve rehber, davetlilere Osmanlı ve Roma’dan kalan ihtişamlı tarihi kapıları anlattı. Özel davete Nafi-Gülsüm Güral, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Gülden Güral, Zeynep Üstünel, Fulya Eyilik, Nuray Fenercioğlu, Tuğçe Eyilik Vardar, Hülya-Burak Şendir gibi cemiyetin tanınmış isimleri katıldı. Tarihi Yedikule Hisarı’nda gerçekleşen gecede cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul’un yeni kapısıyla tanıştı. Gecede Olive Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Bab İstanbul’un satış ve pazarlamasını yöneten Zebra Pro Yönetim Kurulu Başkanı Halit Kurt, İstanbul’un yeni kapısını misafirlere anlattı. Ardından tarihi surlar üzerinde muhteşem bir mapping gösterisiyle misafirlere görsel bir şölen yaşatıldı.