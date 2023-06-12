Lily June 1 yaşında

Cemiyet hayatının genç çiftlerinden Pia Hakko ve Kerim Yeşil, kızlarının yeni yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Betina Machler'in de olduğu doğum günü partisinde ikili torunlarıyla birlikte eğlendiler. Bahçede yapılan küçük aile kutlamasını paylaşan Bettina Machler "Lily June, benim tatlı neşem, keşifler ve harikalar yılı oldu. 1. yaş günün kutlu olsun tatlı aşkım" notunu düşerek paylaştı. Pia Hanım 2016 yılında görkemli bir törenle iş insanı Kerim Yeşil'le nikah masasına oturmuştu. İlk kez anneliği tadan Pia Hanım özel bir hastanede kızı Lily’yi dünyaya getirmiş ve bu yılın en çok konuşulan annelerinden bir olmuştu.