Fark Yaratanlar'a özel gece

Sabancı Vakfı’nın Türkiye’de, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılarak topluma ilham vermek amacıyla 2009 yılından bu yana desteklediği “Fark Yaratanlar” programı, 14. sezonunu tamamladı. Yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları gidermek üzere geliştirdiği projelerle topluma cesaret veren, Fark Yaratan’lar önceki gece Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen etkinlikle ödüllendirildi. Sahnede deneyimlerini anlatan Murat Kefeli, Nesteren Şecan Görgülü, Onur Kahvecioğlu, Rumeysa Çevlik, Zülal Tannur, Gökçen Göksel, Dilek Demir, Erdinç Erdem Bakkal ve Ferda Salık gibi ödül sahipleri daha sonra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın elinden ödüllerini aldılar.