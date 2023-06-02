Epos 7 Derneği'nden gezi

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyelerininde katılımıyla İspanya'nın Endülüs bölgesine gittiler. Endülüs'te tarihi ve turistik yerleri gezen ekip bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmadı. Arzu Hanım, geziden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sabancı, instagram hesabından yaptığı paylaşımına; "Endülüs, İspanya'nın güneyinde özerk bir bölge Epos 7 Derneği olarak bu bölgeye gezi düzenledik. Benim ilk gelişim. Yılın büyük bir bölümü güneşli olan bu bölgeye Cost del sol "güneş sahili' deniyor." notunu düştü.