Sağlıklı yaşam sırları...

Malum yaz yaklaşıyor... Baharla birlikte şok diyetler yapmak yerine hem sağlıklı kalmak hem de kilo vermek için birçok kişi birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor. Peki cemiyet hayatının ünlü isimleri sağlıklı olmak için neler yapıyor?

Feryal Gülman: ''Glutensiz ve laktozsuz besleniyorum. Çok faydasını görüyorum. Su tüketimime dikkat ediyorum. Akşam 19.00'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. Benim için hayati prensip bu, uzun yıllardır bunu uyguluyorum. Eğer bir seyahatte kaçırırsam İstanbul'a döndüğüm zaman yeşil bir diyetim var onu yapıyorum. Salatalığın içinde olduğu bir sıvı karışım var onu gün boyu içiyorum. Akşam da yeşil sebze yiyorum. Bunu bir seyahat sonrası fazla kaçırdığımı düşünürsem uyguluyorum.''

Berrin Zorlu: ''Gün içinde sıcak su içiyorum. Sabahları meditasyon ve yoga mutlaka yapıyorum. Glutensiz besleniyorum şekerden uzak duruyorum. Vejeteryan besleniyorum ''

Bilgün Dereli: ''Senede 2 - 3 kez detoks kürü uyguluyorum. Sağlığıma dikkat etmek adına her yıl mutlaka genel check -up yaptırıyorum.''

Nazlı Çarmıklı: Uykuma çok özen gösteriyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Şeker ve süt ürünü tüketmiyorum. Her şeyden dengeli yemeye çalışıyorum. Sporu haftada 5 gün ihmal etmiyorum. Aynı zamanda sağlıklı ve huzur bir yaşam için yavaşlamak mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışıyorum. Önceliklerimi gözden geçirip beni neyin mutlu ettiğini unutmamaya çalışıyorum.''

Banu Çarmıklı:''Bol bol yürüyüş yapıyorum. Elimden geldiğince yediklerime dikkat ediyorum. Doğru beslenmeye özen gösteriyorum. Alkol kullanmıyorum. Bol bol su içerim. Haftada 2 gün pilates yapıyorum.''

Aybala YILDIZ