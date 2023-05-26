Aşıkların Cannes pozu!

Bir süredir aşk yaşayan genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel , Cannes Film Festivali'ne gitti. İkili dün, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katıldı. Objektiflere birlikte poz veren ikiliye ilgi büyük oldu. Birlikte sık sık tatile çıkan çift Paris tatilinden dönerken çok mutlu olduklarını belirtirken Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.